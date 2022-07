Calvados. La vanlife, un mode de voyage économique pour les vacances ? 

"Faire le plein d'un van revient au même prix que celui d'une voiture classique", explique Moana Prévost, gérante de Van Away, entreprise de location de van aménagés implantée à Ranville. La baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation du prix de l'essence n'ont pas empêché les vacanciers de goûter à la vanlife. "Je remarque toutefois qu'ils effectuent moins de kilomètres qu'auparavant", poursuit-elle. L'entrepreneuse a décidé de proposer une nouvelle offre "petit rouleur". "J'ai développé un nouveau forfait. D'ordinaire, nous laissons la possibilité de parcourir 300 kilomètres par jour, ce nouveau forfait offre 150 kilomètres par jour mais est donc plus économique. Les voyageurs ne partent plus aussi loin qu'avant et privilégient donc cette nouvelle possibilité", ajoute-t-elle. Moana Prévost a lancé son activité au début de la pandémie. Jusqu'à présent les réservations de ses véhicules sont au beau fixe. "J'ai fait un très beau printemps. Mon planning est complet jusqu'au 18 juillet. J'ai beaucoup d'appels de dernière minute", conclut-elle.

Le prix de locations des véhicules varie entre 650 € et 1 000 € la semaine. Selon cette passionnée de tourisme, "le van est une bonne solution pour voyager en toute flexibilité et avec une grande liberté".