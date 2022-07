Seine-Maritime. Une canicule la semaine prochaine ?

Ce mois de juillet s'annonce particulièrement chaud en Seine-Maritime. Une vague de chaleur est annoncée jusqu'à mercredi.

Kévin Baudribos, météorologue amateur de l'Eure et animateur de la page Facebook Météo Haute-Normandie, explique que "le mercure va dépasser les seuils de fortes chaleurs (plus de 30°) ce lundi, pour continuer à grimper mardi et mercredi". Le thermomètre pourrait atteindre les 36° dans les terres. Les nuits seront également chaudes, au-dessus des 18° dans les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi. On ne parle pas encore de canicule, cet épisode de chaleur étant trop court. Mais Kévin Baudribos prévient, "les prévisions pour la fin du week-end prochain annoncent une canicule possible". Entre le dimanche 17 et le mardi 18 juillet, il devrait faire très très chaud en Seine-Maritime : 33 à 34° le dimanche, 37 à 38° le lundi et 39 à 40° le mardi. Le tout devrait se terminer par des orages le mardi soir. En Seine-Maritime, on parle de canicule si on dépasse les 19° la nuit pendant trois nuits et plus de 34° en journée.

Les prévisions doivent encore être affinées mais ce mois de juillet s'annonce anormalement chaud (la moyenne de saison est de 24° pour Rouen et 23° pour Le Havre) et particulièrement sec.