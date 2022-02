Martainville, capitale de la fanfare

C’est dans une ambiance de fanfare que le château de Martainville vous convie à passer un joyeux moment festif. Six groupes de venant des quatre coins de Seine-Maritime, soit près de 250 musiciens, se sont donnés rendez-vous pour offrir une journée de fête conviviale, familiale et populaire en plein air, mais surtout en rythme et en musique !



Durant cette journée, vous pourrez également découvrir de nouveaux instruments, à travers des présentations et des démonstrations qui seront faites. Des conférences retraceront l’histoire des fanfares et des animations, seront organisées pour les enfants.



Pratique. Dimanche 25 septembre, de 11h à 17h30.Restauration sur place. Tarifs. 3 € pour les plus de 18 ans ; 1,50 € pour les plus de 65 ans ; entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Musée des Traditions et Arts Normands – Château de Martainville.

Tél. 02.35.23.44.70.