A découvrir. Célébrités, coquillages et bonnes adresses

Paysages, architecture et terroir sont autant d'attributs qui offrent au Pays d'Auge et à la Côte Fleurie un charme particulier. Des maisons typiques en colombage aux somptueux manoirs Belle-Epoque, cette région regorge de lieux à visiter. Passez par les vergers et les fromageries pour déguster les célèbres Calvados et Livarot. Sur le parcours, admirez les plaines verdoyantes du Pays d'Auge. À l'arrivée, piqué une tête dans la Manche depuis de célèbres villes de la côte Fleurie tel que Deauville ou Cabourg.

Se laisser charmer

Une fois votre visite réalisée rendez-vous à Trouville-sur-Mer, là où le Tout-Paris se réunit les week-ends ensoleillés, et allez faire un tour au bar des 4 chats pour y croiser peut-être votre acteur préféré. À Villers-sur-Mer, vous pourrez vous rendre à l'Aigue-Marine pour déguster les fruits de mer tout juste pêchés dans le port d'à côté. Dans les terres à Hermival-les-Vaux, découvrez la vie en safari au zoo de Cerza et dormez parmi les animaux exotiques.