Normandie. Vague de chaleur : à quoi faut-il s'attendre dans la région

Le coup de chaud qui touche toute la France cette semaine du 11 au 17 juillet ne va pas épargner la Normandie. Dès le lundi dans l'après-midi, les températures vont flirter avec les 30° dans toute la région, avec 30 à Argentan ou Brionne dans l'Eure, 29 à Avranches ou Neufchâtel-en-Bray. La côte est plus épargnée avec 22 à Cherbourg ou à Dieppe. 32 à Lisieux ou Évreux mardi, 34 a Étrépagny dans l'Eure ou Clécy dans le Calvados mercredi 13 juillet.

Pour la Fête nationale, il fera un peu moins chaud et le ciel sera légèrement couvert, les températures ne devraient pas dépasser les 30°, pareil pour le vendredi 15 juillet. Le maximum sera dans le sud de la région avec 29° à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure ou à Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Samedi 16 juillet, c'est le retour de la chaleur, avec 30° partout, sauf en bord de mer. Le pic est pour l'Orne avec 34° à Argentan. Le plus chaud, c'est le dimanche avec 38° attendus à Argentan, 37 à Mortagne-au-Perche, pareil à Vire ou Évreux et 36 à Rouen ou Avranches. La minimale dans la région, c'est 27° à Cherbourg.