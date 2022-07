Tour de France: van Aert le plus fort au sprint dans la 8e étape

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), troisième de l'étape, a conforté son maillot jaune de leader au terme de cette journée marquée par les premiers cas de covid-19 dans le peloton et le départ des deux coureurs positifs (Laengen, Bouchard).

Dans le sprint, van Aert, un moment enfermé, a fini par trouver l'ouverture et devancer sans coup férir l'Australien Michael Matthews, déjà deuxième jeudi à Longwy.

Pogacar, qui a disputé le sprint, a empoché 4 secondes de bonification et a porté son avance sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement, à 39 secondes.

Dans cette étape de 186,3 kilomètres, une maxi-chute a jeté à terre ou retardé de nombreux coureurs (Pogacar, G. Thomas, Roglic, Quintana, Bardet, Gaudu, etc), 9 kilomètres après le départ de Dole. Le peloton, à l'initiative de l'équipe UAE, a ralenti l'allure pour permettre le retour des retardataires.

L'Américain Kevin Vermaerke, l'un des benjamins du peloton (21 ans) à l'origine de la chute, a dû abandonner. L'Italien Gianni Moscon, à la peine depuis plusieurs jours, a renoncé par la suite.

A l'avant, l'échappée d'un trio formé par le Belge Frederik Frison, l'Italien Mattia Cattaneo et le Britannique Fred Wright, a obtenu un bon de sortie jusqu'à trois minutes et demie. Mais les équipes de Wout van Aert (Jumbo) et de Michael Matthews (BikeExchange) ont contrôlé l'écart, variant entre une et deux minutes.

Dans le trio, Cattaneo a ouvert la poignée des gaz à 70 kilomètres de l'arrivée avec Wright pour foncer vers l'arrivée sur une route souvent en descente.

Pour sa part, Thibaut Pinot a cumulé les malheurs. Victime d'une chute sans gravité apparente dans une montée, il a été heurté au visage quelques instants plus tard par la musette tendue par un assistant d'équipe.

Wright, le dernier à résister, a tenu bon jusqu'à 3,5 kilomètres de la ligne. Il a été débordé par l'avant-garde du peloton mené le plus souvent, dans la dernière côte (4,8 km à 4,6 %) par les équipiers de Pogacar.

Porteur du maillot vert, van Aert a enlevé son huitième succès dans le Tour, à égalité avec Pogacar. Le Belge (27 ans), qui s'est imposé dans la 4e étape en solitaire à Calais, compte désormais 37 victoires à son palmarès.

Dimanche, la 9e étape reliera Aigle, siège de l'Union cycliste internationale en Suisse, à la station française de Châtel, pour l'entrée dans les Alpes.