Alençon. Détournement d'un million et demi d'euros, un directeur de cabinet comptable jugé

Jeudi 7 juillet, le tribunal judiciaire d'Alençon a jugé le directeur général d'un important cabinet comptable, qui emploie 90 collaborateurs dans l'Orne.

L'homme, âgé de 49 ans, qui a reconnu les faits, est accusé d'abus de confiance, de faux, usage de faux en écriture, abus des biens d'une société à des fins personnelles. Les faits ont cessé à l'été 2019, pour un préjudice d'1,5 million d'euros : "Une erreur, un accident dans la vie, un concours de circonstances dû à une pression amoureuse", a minimisé son avocat. À la barre, le comptable qui a depuis divorcé et déménagé dans le Sud, se dit "conscient de la gravité des faits", reconnaissant "qu'il n'a aucune excuse". Le quadragénaire a également fait part de sa volonté "de rembourser". La procureure a requis trois ans de prison avec sursis, obligation de rembourser les sommes détournées, 50 000 € d'amende, interdiction de gérer une société pendant 15 ans et d'exercer les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes durant 5 ans, la confiscation de biens immobiliers et d'un contrat d'assurance vie.

Le délibéré sera rendu le 30 août.