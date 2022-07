Fontenai-les-Louvets. D'Ecouves Verte fête trente années de réduction des inégalités entre ville et campagne

L'association D'Ecouves Verte a été créée en 1992 à Fontenai-les-Louvets, près d'Alençon. "Au départ, c'était pour relier des communes rurales entre elles, en lisière de la forêt d'Ecouves", explique André Descours, salarié de l'association. "Puis elle a créé de nouvelles activités en accompagnant les jeunes du territoire. Au fil du temps, elle s'est élargie au-delà des frontières avec des chantiers collectifs de jeunes avec des habitants, des spectacles, des cours de sport, des concerts, pour avoir de vraies propositions d'activités ici, à la campagne, comme on peut en trouver en ville."

Réduire les inégalités ville/ campagne

Au fil des années, l'association a perduré dans ses activités, elle est désormais gérée par neuf co-président(es) âgé(es) de vingt à soixante-dix ans. Elle emploie cinq salariés dont un alternant "toujours autour de trois axes : l'animation locale, la jeunesse et la formation, avec des valeurs qui n'ont pas changé depuis trente ans : l'interculturel, le développement durable et la culture". Tout cela sera mis en avant lors d'un festival éclectique intitulé D'Ecouv'Art, qui va être organisé du 26 au 28 août à Fontenai-les-Louvets, sur le terrain communal mais aussi sur trois autres sites dans le village, avec par exemple des concerts au lavoir, ou des arts de rue dans les arbres. "C'est pour montrer que le territoire vit malgré les difficultés de communication pour faire savoir ce que l'on fait", explique André Descours. "Et les difficultés de mobilité entre nos communes."

Ecoutez ici André Descours: Impossible de lire le son.

Le passé et l'avenir

Une exposition retracera les trente années d'existence de D'Ecouves Verte.

Mais cet anniversaire sera aussi l'occasion de réfléchir à l'avenir, aux orientations que doit prendre l'association dans les années à venir. Elle reste plus dynamique que jamais : le mardi 12 juillet, onze volontaires européens vont arriver de Croatie, Serbie, Italie, Pays-Bas, pour préparer le festival des trente ans. Et durant le mois d'août, ils proposeront aussi plein d'ateliers à Fontenai-les-Louvets ainsi que dans les communes situées alentour.

Pratique. Au programme de D'Ecouv'Art : vendredi 26 août de 16 heures à 3 heures du matin : animations, ateliers, jeux en bois, théâtre, cabaret, concerts. Samedi 27 de 10 heures à 3 heures du matin : conférence, quiz environnement, cirque, spectacles, concerts, DJ. Dimanche 28 de 10 heures à 18 heures : contes pour enfants, spectacles, cinéma, théâtre. Tarif pass deux jours adulte : 18 euros, réservations en ligne.