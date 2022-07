Le Havre. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, attendu sur le port 

C'est presque un passage obligé pour chaque ministre de la Transition écologique. Christophe Béchu, récemment nommé à ce poste, se rendra sur le port du Havre, vendredi 8 juillet, aux côtés d'Agnès Firmin Le Bodo, la locale de l'étape, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé.

Ce déplacement coïncide avec l'annonce attendue d'un programme d'investissement majeur de l'entreprise TIL (Terminal Investment Limited), l'opérateur de manutention de MSC. La société devrait notamment confirmer la création de futurs aménagements pour accueillir des navires jusqu'à 24 000 EVP (équivalent vingt pieds).

"Nous accueillons déjà de très gros navires de plus de 20 000 EVP. L'objectif est d'en accueillir plus, et les plus gros porte-conteneurs qui existent au monde", indiquait au mois de février dernier Florian Weyer, directeur d'Haropa au Havre, alors que des discussions étaient en cours entre armateurs.

Création de 1 100 emplois

Selon le ministère de la Transition écologique, "ce plan de modernisation historique mènera à la création de 1 100 emplois sur les six années à venir, tout en minimisant l'empreinte carbone du site".

Sur le plan politique, cette première visite en province de Christophe Béchu depuis sa nomination intervient dans la ville d'Édouard Philippe, fondateur d'Horizons, dont le nouveau ministre fut l'un des tout premiers adhérents.