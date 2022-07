Seine-Maritime. Un poids lourd se renverse, l'A 29 coupée pendant plus de deux heures

Un poids lourd, seul en cause, s'est couché sur l'autoroute A 29, mercredi 6 juillet vers 23 h 30. L'accident s'est produit à hauteur de la commune de Cléville, dans le sens Amiens vers Le Havre, au point kilométrique 56, non loin de la sortie de Yvetot. Les causes de la sortie de route ne sont pas connues.

Le camion transportait du vinaigre et des articles d'emballage. La marchandise s'est retrouvée en partie sur les voies de circulation. Les pompiers ont pris en charge le chauffeur du camion qui était légèrement blessé. Pour permettre de relever le poids lourd en toute sécurité, l'A 29 a été fermée à la circulation pendant 2 h 30. Au total, treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place.