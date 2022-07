Caen. Spectacles : un été animé dans la ville avec Éclats de rue

À l'occasion de la saison des arts et de la rue de Caen, le festival Éclats de rue anime la ville jusqu'au samedi 27 août. Cette année, avec le fil rouge "Des étoiles plein les yeux", l'évènement réunit une cinquantaine de compagnies pour plus de 60 représentations étalées sur tous les jeudis et vendredis de juillet et août. La programmation éclectique propose des spectacles de cirque, de théâtre, de musique ou encore de danse dans tous les quartiers.

L'étrange cas du Dr Jeyklill et de Monsieur Hyde

Le jeudi 14 juillet à 22 heures au Gymnase Dunois, la compagnie Annibal et ses éléphants vous emmène pour une chronique urbaine nocturne. Sur le ton de l'humour décalé, la compagnie revisite l'histoire du Dr Jeykill et de Mr Hyde dans une folle course-poursuite à travers les rues de Londres. Le vendredi 22 juillet à 18 h 30 à l'école Duc Rollon, place à un opéra grogné ! La compagnie Thank You For Coming présente une comédie chantée sur deux cochons, fuyant leur destin fatal en se faisant passer pour des humains.

La soirée grand format

Le 28 juillet, de 17 heures à 00 h 30, les artistes mettent les bouchées doubles pour proposer une soirée grand format au Bazarnaom. Pour ouvrir le bal, une pièce de théâtre est présentée par la compagnie Ring Théâtre, "Le bal du nouveau monde, Chronique du temps de la grande précarité". Les acteurs mettent en scène un futur proche dans lequel la société postindustrielle telle que nous la connaissons s'est effondrée. Pour terminer la soirée, à 22 h 30, le Bal Folc'h est lancé. Au programme, de la danse au rythme de musiques bretonnes, auvergnates, créoles et bien d'autres.

Dans les rues de Caen, le jeudi et le vendredi jusqu'au 27 août. Toute la programmation d'Éclats de rue sur caen.fr.