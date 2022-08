Villedieu-les-Poêles. Du métal à la dentelle, à la découverte des métiers d'art

A Villedieu, il est possible de visiter certaines entreprises qui détiennent un savoir-faire unique et insolite dans le domaine de la dinanderie ou des cloches.

La Fonderie Cornille-Havard

L'histoire de la fonderie commence en 1865. Depuis, les ateliers n'ont pas bougé et sont restés les mêmes. "C'est un lieu chargé d'histoire", assure Aurélie Minard, chargée de l'accueil. À l'origine itinérants, les fondeurs s'installent à Villedieu sur la ligne de train Paris-Granville qui vient d'être terminée. Les techniques mêlent différentes époques de l'histoire : moule en argile et crottin de cheval d'un côté, dessin numérique et métallurgie du XXIe siècle de l'autre. "On sait qu'on est que de passage et qu'on prend le flambeau pour le transmettre ensuite", estime Aurélie Minard. L'entreprise a notamment fondu des cloches de Notre-Dame-de-Paris.

L'Atelier du Cuivre

Dans cette société, labellisée entreprise du patrimoine vivant, on martèle le cuivre depuis 1850. Il faut aller au bout d'un porche pour découvrir l'atelier. Ici, les employés sont formés par les anciens et les techniques et outils ont été conservés. Ils réparent les ustensiles en cuivre, créent de nouveaux objets et même des meubles sur mesure pour des designers.