Cerisy-la-Forêt. Les Médiévales sont de retour sur les pelouses de l'Abbaye ce week-end !

Après trois longues années d'absence, Vikings et Normands reviennent, samedi 9 et dimanche 10 juillet, installer leurs campements à Cerisy-la-Forêt, autour de la sublime abbaye Saint-Vigor, fondée par le père de Guillaume le Conquérant !

Une fête patronale et médiévale qui attire des milliers de visiteurs et nous fait vibrer au rythme du pas des chevaux, du fracas des haches et des notes de musique ! Cette année, le musicien et chanteur passé par l'émission de TF1 The Voice Luc Arbogast se produira samedi à 20 h 30, dans l'abbaye. Billetterie : https://my.weezevent.com/luc-arbogast-cerisylaforet.

Un second concert est prévu le dimanche, à 15 heures.

Pratique. Cinquième édition des Médiévales. Entrée libre