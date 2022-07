Caen. Vendre, louer ou acheter, le bon coin étudiant sur Facebook

Avec les vacances d'été, certains étudiants partent de Caen, d'autres y arrivent, et tous se réunissent sur un groupe Facebook : "Étudiants de Caen". Appartements qui se libèrent, objets volés, chats perdus, ou meubles à vendre, ce groupe Facebook est une mine d'or pour de nombreux étudiants qui cherchent à vendre, louer ou acheter.

Le bon coin des étudiants

C'est le cas de Manon Bongo, qui vient de terminer ses études à Caen et qui retourne à Lille, chez ses parents. Impossible pour elle de partir avec ses meubles. "Il faut louer un camion et trouver un lieu de stockage, ça coûte extrêmement cher. Donc je me suis dit qu'il valait mieux les vendre, ça pourra me payer mon billet de retour", sourit la jeune femme. Plus que cela, pour Manon Bongo, il s'agit surtout d'une bonne action "en aidant d'autres étudiants" en vendant ses meubles "à des prix dérisoires". Finalement, elle a vendu "tous les éléments de base qu'on a dans un petit studio". L'opération lui a rapporté une centaine d'euros, l'objectif n'étant pas "de se faire du profit", assure l'étudiante.

Acheter des manuels pour pas cher

Les manuels utilisés par les étudiants à l'université peuvent être chers, notamment lorsqu'on est en fac de droit. Manon Dauguet en sait quelque chose. Cette étudiante boursière a utilisé sa bourse pour payer des livres à une trentaine d'euros chacun. Elle vient de valider sa troisième année de droit et ne se sert plus des livres et codes juridiques qu'elle a acquis ces dernières années. Elle les a mis en vente sur le groupe Facebook. "Je sais que ça peut aider pas mal d'autres étudiants en les achetant d'occasion." Elle revend ses livres à la moitié de leur prix d'achat.