Manche. Aires de grand passage : où en est-on dans le département ?

La période estivale est propice aux venues dans la Manche. Celles des vacanciers, mais aussi des gens du voyage. Ces derniers s'installent sur les aires de grand passage, gérées par les intercommunalités.

En 2019, lors du dernier schéma départemental d'accueil des gens du voyage, les intercommunalités Granville Terre et Mer (GTM), Mont-Saint-Michel-Normandie (MSMN) et le Cotentin ont eu la consigne d'en construire. Un schéma établi à partir du constat des lieux d'installation des gens du voyage et non en fonction de la taille des intercommunalités. GTM a choisi un terrain à Bréhal. Les travaux seront terminés pour novembre 2023, limite imposée par l'État. Au MSMN, le choix a été fait de créer une seule aire au lieu des deux demandées, qui va tourner chaque été entre les communes, avec donc des installations en eau et électricité temporaires. Ce système est en phase d'observation par le préfet. S'il fonctionne, il sera pérennisé, sinon le représentant de l'État imposera la construction de deux aires de grand passage, fixes. Cet été, elle sera à Saint-Quentin-sur-le-Homme.

Dans le Cotentin, une grande aire est en cours de finalisation à Valognes. Des terrains sont à l'étude sur la Côte des Isles, avec une population assez réticente. Dans le Val de Saire, l'agglomération assure ne pas avoir trouvé de terrain. Le préfet va donc demander une nouvelle étude à la Safer, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui gère les terres. Il espère une solution concertée avant de devoir imposer une décision.

Sans aire d'accueil, les gens du voyage peuvent s'installer partout et le préfet ne peut pas leur demander de changer de lieu. Un médiateur a été embauché par le Département pour aider les relations entre les gens du voyage et les administrations.