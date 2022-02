Pyramide de chaussures : non aux mines anti-personnel

Handicap International appelle à construire une pyramide de chaussures afin de protester contre l’utilisation de mines anti-personnels et des bombes à sous-munition qui font chaque année de nombreuses victimes. Rendez-vous, ce samedi 24, pour ajouter votre chaussure à cet édifice. Des animations artistiques seront organisées tout au long de la journée. Attention : cette année la pyramide sera érigée place de la Calende, près de la cathédrale, et non pas place de l’Hôtel de Ville, comme c’était le cas depuis quinze ans.