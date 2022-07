Orne. Quinze nouveaux policiers affectés à Alençon, à Flers et à Argentan

Cela fait une dizaine d'années que cela n'était pas arrivé. Quinze nouveaux policiers, huit jeunes en sortie d'école et sept autres aguerris par mutation, sont affectés dans les trois commissariats de l'Orne, à Alençon, Flers et Argentan.

Cette annonce a été faite mardi 5 juillet, alors que la Directrice centrale de la Sécurité publique Céline Berthon était à Alençon, pour remettre des médailles, notamment pour acte de courage et de dévouement à deux policiers qui, avant l'arrivée des pompiers en février dernier, avaient évacué une dizaine d'habitants d'un immeuble en feu rue Étienne-d'Orves.

Davantage de policiers dans l'Orne

"Le plan national de création de dix mille postes a des effets dans l'Orne", a souligné le préfet Sébastien Jallet. Lors de sa venue à Alençon le 2 mars dernier, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé des affectations, qui se concrétisent désormais. Avec quinze arrivées et deux départs, le solde est de treize policiers supplémentaires dans l'Orne, qui se répartissent ainsi : le commissariat d'Alençon va bénéficier de quatre policiers supplémentaires, soit un effectif de 64 forces de l'ordre. Celui de Flers bénéficie de trois affectations, soit quarante policiers, et celui d'Argentan de six en plus, soit quarante et un policiers. "C'est important de soutenir l'engagement des policiers avec du sang neuf auquel s'ajoutent des personnels expérimentés", a souligné la Directrice centrale.

Hausse des violences familiales

"L'Orne conserve un niveau de délinquance contenu, aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie", indique le préfet, qui note "une forte augmentation des violences intrafamiliales qui étaient déjà à un niveau très haut dans ce département". Mais le représentant de l'État indique que "beaucoup d'affaires sont anciennes et ne sortent que maintenant, parce que la parole se libère".

Sébastien Jallet insiste également sur "la lutte acharnée contre les stupéfiants" avec des saisies de produits en forte progression. Il annonce "un plan anti-crack qui est en préparation, concernant le trafic mais également concernant la consommation". On en saura davantage en septembre, le temps pour la nouvelle procureure de la République d'Alençon, qui a pris ses fonctions vendredi 1er juillet, de prendre ses marques.

Quant au maire d'Alençon, Joaquim Pueyo confirme être en recrutement de deux agents supplémentaires pour la police municipale d'Alençon, qu'il a décidé d'armer. "Sans sécurité, il n'y a pas de liberté", a-t-il conclu.