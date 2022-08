A découvrir dans le Cotentin. Où boire un verre, manger, et dormir... ? 

On ne peut que s'émerveiller devant sa beauté. Encore méconnu, le Cotentin est pourtant un territoire à découvrir pour sa douceur de vivre. Ses paysages sauvages sont changeants d'une saison à l'autre, les fougères de La Hague roussissent à l'automne et sont d'un vert prononcé l'été. Certains penseront au pays du trèfle. Mais le Cotentin n'est pas dépourvu de flore plus aride, avec ses bruyères et ses ajoncs. Un décor qui se mue selon le rythme du soleil. Profitez de La Hague au crépuscule, depuis le point de vue de Landemer, ou bien au petit matin, en buvant un café en terrasse dans les petits villages du Val de Saire, de Barfleur ou Saint-Vaast-la-Hougue.

Où boire un verre, manger, et dormir… ?

Ambiance décontractée au Russel, aux allures de pub anglais. Ce bar à vins situé à Barneville-Carteret vous offre une vue imprenable sur le havre. Pour les amateurs de galettes et de crêpes, nous vous conseillons Le Ty-Billic, en plein cœur de Cherbourg. Une valeur sûre. Enfin, le Château du Rozel vous propose de passer la nuit dans un cadre exceptionnel.