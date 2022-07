Argentan. Renouvellement urbain : trente millions d'euros de travaux, jusqu'en 2030

Préfet, élus locaux, régionaux, bailleurs sociaux, financeurs, chacun y est allé de son discours pour saluer le lancement, lundi 4 juillet, du vaste chantier de renouvellement urbain des quartiers Saint-Michel et Vallée d'Auge, à Argentan.

2 500 habitants concernés

Ce vaste chantier fait suite à celui qui a déjà été mené dans les années 2010, plus spécifiquement sur Saint-Michel. Cette fois-ci, c'est davantage la partie Vallée d'Auge qui est concernée, deux mille cinq cents habitants y vivent et trente millions d'euros vont être investis. Jusqu'en décembre, 64 logements sociaux seront rasés rue du 6-Juin, ils seront remplacés par de nouvelles constructions aux normes du confort actuel. 221 autres logements seront réhabilités, notamment au niveau des normes énergétiques.

Un chantier sur cinq hectares

"Ce vaste chantier sur cinq hectares prévoit aussi la construction d'une supérette en rez-de-chaussée d'un immeuble et d'une nouvelle école élémentaire qui ouvrira en septembre 2024 pour remplacer l'actuelle école Anne-Franck. Sur deux mille mètres carrés, elle comptera treize classes pour accueillir deux cents élèves", détaille Frédéric Léveillé, le maire d'Argentan. "Il s'agit d'ouvrir ce quartier jusqu'alors enclavé, bien que situé à seulement quelques minutes à pied du centre-ville. On va diversifier l'habitat avec de petits immeubles et des maisons, pour le valoriser."

Huit années de travaux

À partir de septembre, des ateliers seront organisés avec les habitants, concernant l'aménagement de l'espace public : rues, cheminements piétonniers et cyclables, place, végétalisation. La construction de la nouvelle école, dont l'architecte vient d'être choisi, débutera en 2023. Celle du commerce en 2024. Les travaux sont prévus pour durer jusqu'en 2030. "C'est un projet d'intérêt régional, mais de niveau national", a souligné le préfet de l'Orne, soulignant "des aménagements en pensant à l'humain, à la réussite grâce à l'école, et à la vie culturelle".

En septembre et octobre : rencontres autour de l'esquisse de la nouvelle école. Le 17 septembre, la population est invitée à participer à un cycle de conférences sur "Imaginer la ville de demain". Le 27 septembre : ateliers participatifs sur l'aménagement et la convivialité du quartier. Pour en savoir davantage, la Maison du projet est implantée dans la Maison du citoyen, rue des Pervenches.