Orne. Rave party illégale près d'Argentan, le préfet "condamne"

Un important dispositif de contrôle. Tout au long du week-end du 1er juillet, 63 militaires de la gendarmerie nationale se sont postés aux entrées et sorties d'un terrain à Boischampré, près d'Argentan, où une rave party, qui "n'a pas été déclarée au préalable", a eu lieu sur une parcelle sans l'accord du propriétaire, indique lundi 4 juillet la préfecture de l'Orne.

"L'organisateur n'a pas prévu de dispositif de sécurité civile pour protéger les participants", relate le préfet, tout en "condamnant" l'événement. Durant le week-end, les équipes du SDIS et du Samu ont été engagées à neuf reprises sur le site pour porter secours à des participants, à la suite de malaises liés à la consommation d'alcool et/ou de stupéfiants. En lien avec le parquet d'Argentan, 781 personnes ont été contrôlées. Les militaires ont également procédé à 454 dépistages d'alcoolémie et à 165 dépistages de stupéfiants. Au total, 40 infractions ont été constatées, dont un refus d'obtempérer et une intrusion sur l'autoroute. L'évacuation du terrain a débuté le dimanche 3 juillet à 16 heures.