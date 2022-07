Caen. Julian Saillard-Chatel, un expert de l'achat revente sur Vinted 

"Le premier vêtement que j'ai mis en ligne sur la plateforme, c'était un pull gris. Je devais avoir 14 ou 15 ans", se souvient Julian Saillard-Chatel. Passionné par Vinted, ce réseau qui permet de vendre, échanger et acheter des vêtements et accessoires d'occasion, le lycéen de 16 ans, Caennais d'origine, a publié un livre intitulé L'art de la vente sur Vinted, en janvier 2022.

Tenue de sport sur le dos, regard déterminé, Julian Saillard-Chatel sait ce qu'il veut. Lycéen en classe de première dans la filière sciences et technologies de l'industrie développement durable, le jeune homme mène une vie à 100 à l'heure entre les cours, l'athlétisme qu'il pratique quotidiennement et l'entrepreneuriat. "Depuis tout petit, je regarde des vidéos sur la finance sur YouTube. J'ai toujours eu envie d'entreprendre", raconte-t-il. C'est en 2018 qu'il découvre Vinted. Il décide de se lancer alors qu'il est en vacances chez un ami. "J'en avais entendu parler par bouche-à-oreille. Je me suis dit que c'était une bonne manière de me faire un peu d'argent de poche", sourit l'adolescent. Il ouvre alors un compte en 2019 et développe un petit commerce d'achat revente. "Ça me plaisait bien. J'ai toujours aimé négocier et vendre sur les brocantes avec ma famille", se souvient le jeune écrivain. Très vite, il gagne entre 400 et 500 € par mois. "J'y passais 1 h 30 par jour. Je repérais les habits pendants les cours. Je prenais les photos le mercredi après-midi pour que la lumière soit de qualité et j'effectuais également les livraisons", décrit-il.

"Envie de laisser une trace"

Toute une organisation qui lui permet aujourd'hui d'être reconnu sur la plateforme. L'entrepreneuriat et le commerce sont des passions transmises par l'un de ses grands-pères. Ce dernier tenait un magasin de vente de voitures. "Je ne l'ai pas connu. Il est mort avant que je ne naisse, mais son histoire m'a toujours inspirée", poursuit-il. C'est pendant la pandémie qu'il découvre que son grand-père avait écrit un livre dans lequel il racontait sa vie. "Je l'ai dévoré pendant un confinement. J'ai eu envie de faire comme lui. J'avais envie de laisser une trace", livre Julian Saillard-Chatel. Rapidement, le jeune homme effectue quelques recherches et commence l'écriture d'un ouvrage pour partager les trucs et astuces de son succès sur Vinted. "C'est un guide pratique de la plateforme", ajoute-t-il.

Dans son esprit, l'avenir est déjà tout tracé. "Je ne compte pas suivre d'études. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, investir dans l'immobilier", conclut-il déterminé.