Rouen. Les Alambics du coq, le spiritueux à la française se retrouve sur la toile

Il fallait y penser, deux Normands, Florian Lucas et Mathieu Langlois l'ont fait. Une plateforme e-commerce de spiritueux français vient de voir le jour à Rouen. Intitulé "Les Alambics du coq", ce projet audacieux a pour ambition de réunir les plus grands alcools forts "made in France" sur une seule page internet. Avec 80 références de gin, whisky, rhum, calvados, eau-de-vie ou cognac et des partenariats avec une dizaine de distilleries, la petite entreprise semble avoir trouvé son rythme de croisière. Mais il y a encore tout un marché à conquérir. Plus de 2 000 distilleries existent en France, selon les deux Normands. "On est lucides, on ne travaillera pas avec tout le monde, mais oui, l'ambition, c'est d'aller trouver des fournisseurs un peu partout", explique Florian Lucas.

Pour le moment, les deux collègues se refusent à ouvrir une boutique physique en raison d'un marché encore trop confidentiel pour une ville comme Rouen. "Le web, ça permet d'aller toucher une clientèle potentielle partout en France au lieu de se restreindre à une zone de chalandise physique", précise Florian Lucas. Après huit ans dans la grande distribution, le Normand a bifurqué dans le monde des arômes aigres en 2022, une passion qu'il cultive depuis quelques années maintenant. "J'avais un peu fait le tour de mon métier et puis, avec les grands groupes, on vous demande d'être mobiles. Moi, j'aime bien ma Normandie, j'avais envie d'y rester."

"On s'efface au profit du savoir-faire"

De son côté, Mathieu Langlois s'occupe de la partie web. Curieusement, lui ne boit pas d'alcool. "Florian me fait juste sentir les bouteilles… En général, ça fait sourire les gens", explique Mathieu Langlois, qui a trouvé une réponse imparable à cette apparente contradiction : "Cela fait 20 ans que je travaille dans le web, j'ai déjà vendu de la lingerie féminine, je n'en ai pas testé pour autant."

Il est également chargé de réaliser des vidéos promotionnelles des distilleries dont les bouteilles sont proposées à la vente sur Les Alambics du coq. La première a été faite ici, en Seine-Maritime, chez Le Franc Tireur à Franqueville-Saint-Pierre. "Notre ambition, c'est que sur chaque bouteille disponible, le client puisse avoir accès à une vidéo du maître de chai qui lui raconte comment le produit a été conçu", explique Florian Lucas. "À ce moment-là, on s'efface au profit du savoir-faire."

Quant à monter sa propre distillerie, Florian Lucas a mis cela dans un coin de la tête. "Probablement qu'un jour, ça me titillera. Maintenant, c'est un vrai savoir-faire qu'il faut respecter et plutôt valoriser", avoue l'entrepreneur.