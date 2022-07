Fécamp. À bord du Mil'Pat et de Tante Fine : "Vivre avec l'esprit d'un équipage"

L'Association fécampoise du développement des activités maritimes (AFDAM) propose des sorties en mer à bord de deux anciens bateaux de pêche restaurés à Fécamp. Construits en bois, le Mil'Pat et Tante Fine ont déjà fêté leurs 60 ans. Pour Astérix, capitaine et figure emblématique du port, "le Mil'Pat et Tante Fine font partie du paysage fécampois".

Les deux voiliers ont une histoire particulière. Le Mil'Pat, contraction de son ancien nom Michel et Patrick, est un langoustinier construit en 1962, à Lesconil, dans le Finistère. Il arrive dans le port de Fécamp en 2001, où il est restauré par un chantier de réinsertion jusqu'en 2009. Tante Fine est un dundee langoustier né en 1960, à Plouhinec, dans le Morbihan. Il quitte la Bretagne en 1991 et est restauré par l'association AFDAM.

"Faire participer les gens,

hisser la grand-voile"



Le principe des sorties en mer est simple : profiter de la vue et, comme le dit si bien Astérix, "vivre avec l'esprit d'un équipage". Lors des échappées marines, l'équipage sollicite les navigateurs d'un jour pour hisser la grand-voile et participer aux manœuvres. Cet été, l'association, en partenariat avec l'office de tourisme de Fécamp, organise tous les jours plusieurs départs. Il est possible de naviguer pendant deux heures au gré du vent, ou sur une plus longue période, lors de mini-croisières de quatre heures jusqu'à Etretat, en passant l'aiguille creuse. Pour les aventuriers, au départ de Cherbourg, une croisière de cinq jours mène aux côtes anglaises, à Portsmouth.

Pratique. Sortie découverte 2 heures de 16,50 € (6-14 ans) à 31 €. Mini-croisière de 4 heures de 28 € (6-14 ans) à 49 €. Gratuit pour les moins de 5 ans. Tél. 02 35 28 84 61. Plus d'infos sur afdam.com.