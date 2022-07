Léry-Poses. Téléski nautique, canoë kayak, golf… Un flot incessant d'activités pour l'été

Logée dans un parc de 1 300 hectares, la base de loisirs de Léry-Poses est construite autour de deux lacs. Le plus vaste, le lac des Deux Amants, est dédié à la détente et à la baignade. Le lac du Mesnil est quant à lui davantage utilisé pour les pratiques sportives. La base de loisirs se compose aussi d'une troisième zone : la réserve ornithologique de la grande Noë. Dans cet espace naturel préservé de 65 hectares, il est possible de contempler la beauté des milliers d'oiseaux sauvages qui viennent peupler l'étang.

Une liste d'activités

pour toutes les envies

La base de loisirs est un lieu parfait pour s'amuser, pratiquer un sport, mais aussi se détendre. En famille ou entre amis, les activités se déclinent selon les envies de chacun. Les activités nautiques sont évidemment prédominantes sur le site. Le téléski nautique garantit des sensations fortes avec un câble, qui s'étend sur 1 km et atteint une vitesse de 30 km/h. Pour les plus jeunes, l'aquajump, structure gonflable flottante, propose un parcours sportif. La base loue aussi des pédalos, des canoës-kayaks, des catamarans ou encore des planches à voile. Les amateurs de golf seront ravis par le green de 18 trous, et les enfants ou les novices pourront s'initier au minigolf. Des stages sportifs à la semaine sont proposés pour les jeunes de 7 à 17 ans. La pêche est autorisée dans les différents points d'eau.

Baignade en eau douce

Les deux plages sont surveillées tous les jours de 13 à 19 heures. Proches des bancs de sable, des terrains de pétanque et de beach-volley sont à la disposition des vacanciers.

Pratique. Renseignements sur les activités, tarifs et horaires sur lery-poses.fr ou au 02 32 59 13 13.