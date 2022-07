Football. Damien Deslandes, l'homme caché derrière les clichés du Stade Malherbe Caen

Armé de son appareil photo, positionné derrière les buts, Damien Deslandes est l'homme que l'on retrouve derrière les clichés du Stade Malherbe Caen depuis trois saisons. Producteur de cidre dans l'Orne, il ne rate aucun match au stade Michel d'Ornano.

"Les bons moments de photographe

sont aussi les bons moments de foot"

"C'est le point de rencontre entre mes passions, la photo, le foot et les Rouge et Bleu", raconte-t-il. Passionné de photographie depuis de longues années, c'est dans le foot amateur qu'il a fait ses gammes. Autodidacte, il photographiait ses fils sur le rectangle vert. En 2017, le club de Vire lui offre la possibilité de photographier un match de gala opposant Caen à Rennes. Deux ans plus tard, il entre sur la pelouse du SMC pour son premier match en tant que photographe du club. "Le but de l'égalisation pour le maintien au Parc des Princes en 2017, je l'ai vécu comme une victoire." Le but de Rodelin contre le PSG, synonyme de maintien, est l'un de ses plus beaux souvenirs en tant que supporter. Damien Deslandes prend 1 000 clichés par match, pour un résultat final de près de 150 photos. Avoir la bonne image n'est pas chose aisée. Il faut capter les moments de joie, les instants d'émotion. "Les bons moments de photographe sont aussi les bons moments de foot." Derrière la ligne de but, côté banc de touche, face aux attaquants caennais, il est toujours prêt à appuyer sur la gâchette pour ne rien rater de ce qu'il se passe sur le terrain. "J'ai souvent de la chance, j'en ai raté des choses, ça c'est sûr. L'avantage que j'ai, c'est qu'avec mon matériel, je peux compenser."

Le livre de la saison 2021-2022

Il a alors décidé de lancer un ouvrage photo de la saison 2021-2022. "Les photos, on les accumule dans un ordinateur, on ne les imprime plus, je me suis dit pourquoi ne pas sortir un album photo". L'idée a germé très tôt dans la saison, mais les résultats en demi-teinte du groupe professionnel l'ont fait douter.

Après la demi-finale de la Coupe Gambardella, devant plus de 11 000 spectateurs au stade Michel d'Ornano, il n'y avait plus de doute. "Quand je suis rentré le soir, je me suis dit, il faut que je le fasse." Pierre-Antoine Capton, copropriétaire du SMC, et Olivier Pickeu, le président, ont tout de suite validé le projet, composé de 250 photos représentant les professionnels, les féminines, la formation ainsi que la Gambardella. "J'aimerais que ce projet soit renouvelé. L'idée, c'est de faire un bilan de cette édition et ensuite nous verrons."