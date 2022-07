Voile. Plus de 80 voiliers au départ du Tour des Ports de la Manche

La 37e édition du Tour des Ports de la Manche est de retour cette année, après deux années de report pour cause de crise sanitaire.

Le Tour part de Saint Vaast-La-Hougue dimanche 3 juillet, vers 11 heures, pour six étapes avant de rejoindre Granville vendredi 8 juillet, avec comme escales Cherbourg, Port Diélette, Barneville-Carteret et Saint-Hélier, sur l'île de Jersey. Un retour sur l'île Anglo-Normande attendu, mais avec de fortes contraintes administratives depuis le Brexit et la crise sanitaire.

Quatre-vingts voiliers sont au départ, répartis en quatre catégories, pour un parcours total de 210 miles au total, soit 338 km.

Les étapes du Tour des Ports de la Manche - Tour des Ports de la Manche