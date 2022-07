[Enquête] Seine-Maritime. Partir en vacances : un droit face à un quotidien précaire

Manon Beuzelin part en vacances depuis six ans avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Cette retraitée longtemps isolée a désormais trouvé une nouvelle famille.

"J'ai l'impression de revivre", confie Manon Beuzelin. Cette retraitée part en vacances depuis six ans grâce à l'association des Petits Frères des Pauvres à Rouen. Impossible d'y aller autrement. "Je n'ai pas assez d'argent. La retraite est maigre, mais plus que l'argent qui me fait défaut, c'est la solitude qui me fait pèse", avoue la retraitée. À 79 ans, Manon Beuzelin vit modestement avec 900 euros par mois dans un HLM, près de la faculté de médecine. Elle ne s'en plaint pas, "c'est une habitude de vie, on va chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas dans l'argent". Pas de cinéma, pas de restaurant, "ce n'est pas [son] truc". Depuis quelque temps, elle recommence à peindre avec bonheur. Elle montre une de ses toiles accrochée dans son salon avec fierté. Et sur son réfrigérateur, la septuagénaire décroche une photo. Un souvenir précieux de ses vacances passées au Château de Montguichet, à côté de Paris, avec d'autres aînés accompagnés par Les petits Frères des Pauvres. "Quand on revient des vacances, on est toute gaie, c'est une façon d'exister aussi." Elle raconte avec émotion ce séjour pendant lequel elle prépare des gâteaux avec des enfants d'une école. "J'étais ravie de me retrouver en présence d'enfants. J'aurais voulu que ça ne se termine pas", rit-elle.

"Quand on vieillit, on n'a pas beaucoup de reconnaissance"

Elle a travaillé aux côtés des petits toute sa vie en tant qu'éducatrice et puis, la retraite est arrivée. La dépression aussi. Les liens rompus avec sa famille, elle est "restée longtemps isolée. Quand on vieillit, on n'a pas beaucoup de reconnaissance, on n'intéresse personne en fait". La retraitée se décide à contacter les Petits Frères des Pauvres. "La seule chose que j'ai pu dire au téléphone c'était : je m'ennuie." Des bénévoles sont venus à sa rencontre le lendemain de cet appel et "dix jours après, je partais en vacances. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai !". Une cinquantaine des personnes âgées de l'agglomération de Rouen bénéficie d'un accompagnement de l'association. "Chaque année, des groupes partent deux à trois fois dans l'une des seize maisons de vacances des Petits Frères des Pauvres", précise Agnès Gazet, animatrice des séjours au sein de l'association. "Je pensais que j'allais être dans une vieille baraque et qu'on tricoterait dans le jardin", raconte Manon Beuzelin. "Pas du tout ! J'ai passé des vacances de rêve, c'était formidable." Après la vie de château, l'air de la mer pour Manon et ses camarades. Elle était à Cabourg au mois de mai, avec sept autres personnes. Chacun a contribué au voyage en fonction de ses revenus. La retraitée a payé 60 euros pour cinq jours au bord de la plage dans une maison à colombages, "avec tout ce qu'on a, ce n'est pas grand-chose". Elle est ravie de pouvoir participer et aider comme elle peut l'association.

Manon Beuzelin part à la fin du mois dans l'ancien Prieuré Saint-Pierre de Vertou. "Je n'attends que ça." Des vacances à la découverte de la ville de Nantes et des souvenirs à venir avec les bénévoles des Petits Frères des Pauvres. "Je les aime beaucoup. J'ai une famille maintenant."