Granville. Les élus solidaires avec le collège Malraux

Stéphane Sorre, président de la Communauté de communes Granville Terre et Mer et maire d'Yquelon, Gaëlle Fagnen, maire de Donville-les-Bains et vice-présidente de la communauté de communes, Gilles Ménard, maire de Granville, et les élus granvillais expriment leur soutien au collège André Malraux. Ils s'opposent aux mesures successives de suppressions d'heures de postes.

"Une baisse de moyens va s'accompagner de classes surchargées", s'inquiètent les élus et notamment la Section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa), portant deux classes au seuil maximal autorisé d'élèves. "Ces décisions rendront difficile l'accueil de ce public fragile qui nécessite au contraire de tout mettre en place pour l'amener aux apprentissages", indiquent les élus, qui demandent à la direction académique de revoir sa copie.

Ces élus seront notamment présents à la manifestation organisée par les enseignants et parents d'élèves lundi 4 juillet à 16 h 30, devant le collège André Malraux.