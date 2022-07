Manche. Face à l'augmentation du nombre d'appels, le Samu se dote de nouveaux locaux

"Le Samu de la Manche, bonjour." Les appels s'enchaînent dans les locaux du Samu, à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. C'est ici qu'arrivent tous les appels au 15 du département, et certains depuis la plateforme du SDIS des pompiers. Il y en a entre 800 et 1 000 chaque jour. Ce sont d'abord les assistants de régulation médicale (ARM) qui décrochent avant de transférer vers un médecin. Ils sont trois ARM et quatre docteurs.

"C'est très confortable

tout est ergonomique"

Les bureaux viennent d'être refaits à neuf : fauteuils confortables, table qui change de taille quand on appuie sur un bouton, écrans multiples… "On a des bureaux qui s'adaptent vraiment à notre taille, à notre morphologie, si on veut travailler debout ou assis. C'est très confortable. Tout est ergonomique quand on passe 12 heures ici, on ne ressort pas du tout avec un mal de dos, tout est bien fait pour nous", assure Prescillia Hauteville, l'une des assistantes de régulation médicale.

Ces nouveaux bureaux sont importants pour faire face à l'augmentation du nombre d'appels, notamment avec la régulation des urgences de Cherbourg ou celles, pédiatriques, de Saint-Lô. "Toute sollicitation doit avoir une réponse et la solution du "tout urgences" n'est plus du tout adaptée", explique Thomas Delomas, le directeur médical du Samu 50. Et de poursuivre : "Au Samu, on va pouvoir apporter des réponses qui vont aller du simple conseil médical jusqu'au transport aux urgences si c'est nécessaire." Pour cela, le Samu recrute. Il manque encore quelques assistants de régulation médicale et des médecins pour que les équipes travaillent dans les meilleures conditions possibles. Mais le recrutement prend du temps.