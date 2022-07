Cyclisme. Natif de Saint-Valery, Paul Thiercé vit le Tour de France de l'intérieur

"Je suis là pour faire en sorte que tout le monde soit à l'heure et en forme pour chaque étape !", sourit Paul Thiercé.

À 34 ans, cet habitant de Val de Saâne, natif de Saint-Valery-en-Caux, s'apprête à prendre le départ du 109e Tour de France.

Au sein de la caravane publicitaire, il coordonne les quatre véhicules de Logis Hôtels et une dizaine de personnes. Outre le travail de logistique avant et après les étapes, le Seinomarin vit chaque étape de l'intérieur, à bord d'une voiture qui précède le char de la marque.

Le virage des Hollandais

"Nous sillonnons le parcours deux heures avant les coureurs, nous voyons ce qu'ils vont voir : du monde partout au bord des routes, des paysages magnifiques, des familles, des gens déguisés, etc.".

Après deux années de restrictions liées à la Covid-19, Paul Thiercé a hâte de retrouver les supporters étrangers. "Notamment dans la montée de l'Alpe d'Huez avec le virage des Hollandais, tout orange ! À cet endroit, il y a énormément de monde et beaucoup d'ambiance", se réjouit d'avance Paul Thiercé.

Le virage des Hollandais à l'Alpe d'Huez Impossible de lire le son.

Signaler les dangers

Pendant les quatre à cinq heures de l'étape, la concentration est de mise. Le Normand est en communication permanente avec son équipe, l'organisation de la course et les autres véhicules de la caravane. "Cela permet d'optimiser un maximum et de signaler les zones où il y a beaucoup de monde pour la distribution des cadeaux, de signaler s'il y a un danger, des déviations à emprunter si certains véhicules ne passent pas certains ponts ou certains cols".

Le rôle du chef caravanier Impossible de lire le son.

Le tour de France s'élance de Copenhague, vendredi 1er juillet. Paul Thiercé ne rejoindra le peloton qu'à partir du mardi 5 juillet, pour la première étape française, de Dunkerque à Calais. Cette année, cinq coureurs Normands sont alignés : les Manchois Benoît Cosnefroy et Mikaël Cherel (Ag2R Citroën), l'Ornais Guillaume Martin (Cofidis) et les Seinomarins Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM) et Matis Louvel (Arkea-Samsic).