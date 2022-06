80e anniversaire du Débarquement. La Normandie sur le pied de guerre

Les commémorations du 78e anniversaire du Débarquement viennent tout juste de se conclure et la Région Normandie se projette déjà sur les 80 ans du D-Day. Le logo de l'événement a été dévoilé à l'abbaye aux Dames de Caen, mercredi 29 juin. "Si nous lançons les événements dès maintenant, c'est pour continuer sur la dynamique du 78e anniversaire du Débarquement, tous les acteurs du tourisme vont pouvoir mettre le cap sur 2024 avec un label commun", explique Hervé Morin, président de la Région. Les 80 ans du D-Day auront une saveur particulière car il sera certainement le dernier en présence de vétérans. Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme, a expliqué que les touristes sont de retour et qu'il faut poursuivre la dynamique.

À l'aide des bornages de la téléphonie mobile, il détaille la fréquentation entre avril et juin 2022 : sur les sites du Débarquement, 120 % de flux en plus ont été recensés par rapport en 2021. Avec +63 % de touristes français et +526 % d'étrangers. "Les professionnels du tourisme sont optimistes pour la saison", conclut-il.