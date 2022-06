Alençon. Les travaux de démolition de l'ancien cinéma Normandy vont débuter en juillet

Un chantier qui va impacter la vie des habitants du centre-ville d'Alençon va débuter lundi 18 juillet : celui de la démolition de l'ancien cinéma Normandy. "Cette construction va impacter durablement notre ville sur le plan de l'urbanisme", a argumenté Armand Kaya, maire adjoint d'Alençon en charge de l'aménagement urbain. La Ville d'Alençon avait acheté cet immeuble en 2013, après le départ du cinéma dans la zone des Portes de Bretagne. En 2019, le groupe Bertrand-Immobilier s'était montré intéressé par le site. Déjà, les travaux de construction d'un restaurant à l'enseigne "Au Bureau" et d'un commerce de 80 m2 ont débuté dans le bâtiment voisin de l'ex-Chambre de commerce.

Six mois de démolition

Mercredi 29 juin, les riverains ont été conviés à une réunion d'information : la démolition de l'ancien cinéma va durer six mois, avec pour unique accès la très étroite rue des Carreaux, qui va être sécurisée pour l'accès des logements et de la réserve d'un magasin. La moitié de la place du Palais, qui est déjà bien encombrée par le chantier de l'ex-CCI, va être neutralisée pour les besoins de la démolition du cinéma. La rue de la Halle au Blé va être interdite à la circulation durant tous les travaux pour permettre l'accès des camions. "Dans un premier temps, on va sécuriser les abords, puis ce sera l'installation du chantier, le curage des plâtres, du bois et le sondage des murs et des planchers", explique Benoît Boyère, de l'entreprise ATD qui a été retenue pour effectuer la démolition. "On utilisera des brumisateurs pour éviter de générer trop de poussière", précise le professionnel du bâtiment. Le chantier est totalement enclavé entre des habitations et des magasins. "La démolition se fera par écrêtage du haut vers le bas, notamment par l'utilisation de machines grignoteuses. Pour limiter le bruit, on essayera au maximum d'éviter d'utiliser des marteaux-piqueurs." Tous les gravas seront évacués jusqu'en janvier 2023 par la rue des Carreaux, "stockés dans des bennes entreposées sur la place du Palais, qui seront évacuées à flux tendu".

Dix millions d'investissement

Puis à la place du cinéma, ce sera la construction, sans doute jusqu'à fin 2024, d'un hôtel de 65 à 85 chambres, ainsi que d'une surface commerciale de 260 m2. Le projet global est estimé à dix millions d'euros. "Cela fait bien longtemps qu'un projet d'un tel montant de travaux n'a pas été réalisé dans le centre-ville", s'est réjoui Stéphane Jambet, directeur de l'aménagement à la Ville d'Alençon.