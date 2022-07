Calvados. Randonnée à vélo le long des sites du Débarquement

La boucle à vélo permet de découvrir différents sites du Débarquement tout en profitant du paysage. Le circuit commence à Bayeux et l'itinéraire se poursuit sur Ryes, Arromanches, Longues-sur-Mer pour revenir au point de départ. La durée de la balade est estimée à deux heures, mais cela dépend du temps que vous prenez sur chacun des sites.

La découverte de sites du Débarquement

Avant de vous lancer sur les traces des vestiges du D-Day, faites un tour à Bayeux. Dans la ville, vous pourrez voir la célèbre Tapisserie, brodée au XIe siècle sur 70 mètres de long et 50 centimètres de haut. Dans le même registre, passez par la magnifique cathédrale. À l'intérieur, vous trouverez une projection dynamique de la Tapisserie. En quittant la ville, suivez l'itinéraire jusqu'à l'église Saint-Martin de Ryes, dont l'histoire est liée à Guillaume le Conquérant.

Rejoignez le cinéma circulaire d'Arromanches pour assister à la bataille de Normandie, reconstituée avec des images d'archives qui sont, pour la plupart, inédites. En longeant la côte, vous pourrez passer par le Musée du Débarquement pour une visite guidée d'1h15. On vous détaillera les différentes phases du Débarquement et le fonctionnement du port artificiel Winston grâce à des animations 3D, maquettes animées et films d'archives. Poursuivez votre chemin vers Longues-sur-Mer pour découvrir un véritable vestige de la Seconde Guerre mondiale : les batteries allemandes. Les visites guidées durent une heure et débutent tous les jours, à 10 h 15, 11 h 45, 14 h 15 et 15 h 45. Après un bol d'air frais, faites demi-tour pour rejoindre Bayeux. Pour les plus gourmands, la rédaction vous conseille de faire un dernier arrêt à Vaux-sur-Aure, déguster une glace à la Ferme de la Haizerie. Attention, elle n'apparaît pas dans l'itinéraire.