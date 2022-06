[Photos]. Les premiers pas des nouveaux députés normands à l'Assemblée nationale

Accrochée au portemanteau d'un des bureaux du palais Bourbon, la chemise blanche pour laquelle il a demandé un fer à repasser au personnel de l'Assemblée nationale à son arrivée. Arthur Delaporte, député Nupes - PS de la 2e circonscription du Calvados, s'apprête à participer à la première séance publique de la nouvelle législature. Il est tôt ce mardi 28 juin et dans quelques heures, les 577 députés, parmi lesquels se trouvent 28 Normands, vont élire leur nouveau président. Ou plutôt présidente (ndlr : Yaël Braun-Pivet a été élue).

“Pour le moment on squatte”

Son bureau est encore vide, aucun effet personnel, quelques cartons y traînent. Rien de plus. Mais ce n'est qu'une question de temps. “Pour le moment on squatte”, lâche le trentenaire avec une légèreté qui lui va pour le mieux. Avant 18 heures, les groupes politiques doivent remettre à la présidence de l'Assemblée la liste de leurs membres et des députés apparentés. "Ensuite, de nouveaux bureaux seront peut-être attribués”, espère Léopold Benattar, son collaborateur qui avoue se faire "engueuler" par les intendants à force d'être dans cette pièce.

Arthur Delaporte, député de la 2ème circonscription du Calvados dans son bureau temporaire à l'Assemblée nationale. - Sven Geslin

Fait indéniable, Arthur Delaporte a une voisine qui partage ses idées. Chantal Jourdan, députée Nupes - PS dans la 1ère circonscription de l'Orne, est installée dans le bureau en face. Le Calvadosien compte prendre un appartement à Paris dans les prochaines semaines. "Loger chez mes copains, ça va un temps", concède-t-il.

Une chemise blanche, seul élément personnel du député Arthur Delaporte dans son bureau temporaire. - Sven Geslin

Quelques cartons traînent dans le bureau temporaire du député Arthur Delaporte à l'Assemblée nationale. - Sven Geslin

Comme chaque député, Arthur Delaporte a reçu des appareils multimédias dans le cadre de ses fonctions. - Sven Geslin

À l'Assemblée, pas le temps de traîner. Arthur Delaporte a été chercher son nouveau matériel au Comptoir du numérique situé au sous-sol. Ici, les techniciens en costume trois-pièces courent dans tous les sens pour régler des problèmes informatiques. Les députés se voient doter d'un ordinateur, d'une tablette, etc. Assis sur une chaise avec son nouveau Mac, Arthur Delaporte soupire. C'est la troisième fois qu'il vient, son pc ne fonctionne toujours pas. “Voilà comment perdre du temps…", confie-t-il.

Des manifs à l'Assemblée

Derrière les murs du Palais-Bourbon, dans la rue de l'Université, Alma Dufour, députée Nupes - LFI de la 4e circonscription de la Seine-Maritime, s'apprête à faire ses premiers pas dans l'hémicycle. L'ancienne militante et ”ennemie numéro 1 d'Amazon” a conscience des responsabilités que lui confère l'écharpe qu'elle a reçue. “Un député qui la porte peut entrer dans n'importe quel lieu de privation, prisons ou hôpitaux psychiatriques…, et regarder ce qu'il s'y passe pour s'assurer que les personnes soient bien traitées. Je me dois de protéger le peuple.”

Réécoutez les différentes interviews diffusées en direct sur l'antenne de Tendance Ouest mardi 28 juin :

Arthur Delaporte, député Nupes - PS dans la 2ème circonscription du Calvados

Arthur Delaporte, député de la 2ème circonscription du Calvados. - Sven Geslin

Anna Pic, députée Nupes - PS dans la 4ème circonscription de la Manche

Anna Pic, députée - PS de la 4ème circonscription de la Manche à l'Assemblée nationale. - Sven Geslin

Alma Dufour, députée Nupes - LFI de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Avant l'ouverture de la première séance publique, Alma Dufour, députée dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime, s'est rendue dans la rue de l'Université, située aux abords de l'Assemblée nationale. - Sven Geslin

Timothée Houssin, député RN de la 5ème circonscription de l'Eure

Thimothée Houssin, député RN dans la 5ème circonscription de l'Eure. - Sven Geslin