Normandie. Prendre son vélo à bord d'un train Nomad cet été : comment ça marche ?

Après un premier succès sur la ligne Caen-Granville à l'été 2021 avec presque 1 700 voyageurs, la Région Normandie et SNCF développent le service vélo gratuit à bord des trains sur la ligne Caen-Le Mans-Tours cet été. Sur l'achat d'un simple billet - la réservation n'est pas possible - les voyageurs pourront déposer leur vélo dans une rame prévue à cet effet à compter du vendredi 1er juillet, jusqu'à la fin de l'été.

Comment ça marche ?

Sur le quai de la gare de Caen, des oriflammes indiquent qu'un service vélo est accessible dans la dernière rame. Une équipe assure toute la logistique. C'est le cas d'Alex Dumont, un étudiant embauché pour l'été. "S'il y a deux vélos, on priorise celui qui descend en premier sur la ligne au plus proche de la sortie." Le nombre d'emplacements vélo peut passer de 6 à 28 lors de périodes de grosse affluence. "Il y a six prises fixes qui sont réservées aux vélos électriques. Puis, on installe des bâches sur les sièges. Un siège peut accueillir deux vélos, explique Cédric Patenay, directeur contrat à la SNCF. Les vélos s'entassent à la place des clients."

L'objectif ? Favoriser les mobilités douces et "faire en sorte que le train et le vélo voyagent ensemble", ajoute Cédric Patenay.

Le service continue sur la ligne Caen-Granville-Rennes, à raison de deux trains par jour, auxquels s'ajoute un aller/retour Caen-Granville. Deux trains quotidiens circuleront aussi sur la ligne Caen-Le Mans-Tours.