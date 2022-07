Le Havre. Vivre le patrimoine normand avec la compagnie La Belle envolée

La compagnie théâtrale La Belle envolée est une association havraise de comédiens, d'artistes de cirque et de musiciens. Pour Hélène Pesquet, fondatrice de La Belle envolée, l'objectif est simple, elle souhaite "aborder le patrimoine par le biais du spectacle et des pratiques artistiques". La troupe organise et anime des visites guidées et des contes dans toute la Normandie. Infatigable, la compagnie se produit tout l'été en Seine-Maritime. Le vendredi 15 juillet, elle propose une visite théâtralisée à Etretat, sur l'histoire des stations balnéaires peintes par les impressionnistes. Le mercredi 20 juillet, à 11 heures, la compagnie anime un conte en musique aux jardins d'Harfleur. L'après-midi, la troupe sera en sortie maritime, à Fécamp, à bord d'un vieux gréement, pour raconter les légendes marines et territoriales de la côte d'Albâtre et de Fécamp.

Pratique. Plus d'informations sur cie-labelleenvolee.fr, la page Facebook Compagnie La Belle envolée et au 06 20 58 85 15.