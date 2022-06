Bernières-sur-Mer. Des digues pour préserver la biodiversité marine ?

Du mercredi 22 au vendredi 24 juin, se tenait la première session des rencontres de l'ingénierie maritime à l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen. Experts, scientifiques, entreprises et maîtres d'œuvre ont échangé autour des enjeux de l'adaptation des infrastructures maritimes et littorales au changement climatique. Parmi les différents projets présentés lors de l'événement, l'ESITC, à l'initiative du dispositif Marineff, propose de construire des digues fabriquées en béton conçu à base de coquillage. Aurélie Gerault, ingénieure recherche et développement au sein de la cellule projet de l'école et responsable de Marineff, revient sur "la valeur ajoutée des modules de digue", à savoir "un design particulier : des failles spécifiques aux espèces que l'on a dans notre environnement marin. Cela permet de recréer une biodiversité locale qui est en train de disparaître et de leur faire des habitats privilégiés contre les prédateurs". On y retrouve, par exemple, des bars, des lieus, des crevettes, des crabes ou des homards.

On recrée une biodiversité locale qui est en train de partir

Des structures expérimentales ont déjà été installées à Cherbourg, dans la Manche, et Bernières-sur-Mer, dans le Calvados. Après 1 an et 18 mois, les biologistes marins liés au projet observent "une forte biodiversité installée" sur les structures. "On a un recrutement massif de faune et de flore qui a très bien fonctionné", se réjouit Aurélie Gerault.

Les expérimentations ne sont pas terminées, les biologistes ont jusqu'en 2023 pour "suivre les infrastructures développées tous les trimestres, pour se faire une idée du recrutement et de la reproduction. Si la faune se sent bien, elle va se reproduire et on aura tout gagné". Pour Aurélie Gerault, cette reproduction représente la pérennité dans le temps du projet.