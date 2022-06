Le Havre. Partir en livre, la fête du livre jeunesse s'installe au square Saint-Roch

Partir en livre revient pour la deuxième fois au Havre les samedi 2 et dimanche 3 juillet. Pour cette nouvelle édition, la grande fête nationale du livre jeunesse sera placée sous le signe de l'amitié.

L'événement se déroule depuis sept ans dans toute la France du 22 juin au 24 juillet. L'idée est de sortir des lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Le réseau des bibliothèques municipales va investir le square Saint-Roch, pour proposer aux petits et aux grands de lire, écouter, toucher et se rencontrer. L'événement est aussi soutenu par les librairies Les 400 coups et La Galerne.

Le tout est proposé gratuitement.

Au programme de ces deux jours : ateliers, lectures, jeux et lectures musicales, avec les auteurs illustrateurs Tildé Barbey, Vincent Cuvellier, Malika Doray, Raphaële Frier, Antoine Guilloppé et Thomas Scotto, les musiciens Aimée Lespierres, la comédienne Magali Moreau, l'artiste plasticien Simon Le Cieux, les graphistes Alizée et Augustin et la Compagnie Les Nuits Vertes.