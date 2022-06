Caen. Le nouveau député Arthur Delaporte, "toujours aussi motivé et mobilisé" 

Arthur Delaporte a été élu député de la deuxième circonscription du Calvados le 19 juin 2022.

Qu'est ce qui a changé dans

votre quotidien depuis l'élection ?

J'étais prof d'histoire puis détaché à l'université. J'ai démissionné de ma fonction, réintégré l'Éducation nationale et demandé une mise en disponibilité à l'Éducation nationale. Je n'enseignerai plus à la rentrée prochaine. Peut-être que j'irai voir mes collègues à la fac et interviendrai dans certains cours. Je vais me consacrer à 100 % à ma fonction de parlementaire. Je suis toujours aussi motivé et mobilisé pour prendre mes fonctions au plus vite.

Avez-vous une anecdote marquante

sur le début de votre mandat ?

L'installation, c'est le fait de rentrer à travers le grand portail qui normalement est réservé aux voitures et vous êtes accueillis par des huissiers avec leurs colliers argentés et qui vous font traverser la cour. Comme je suis arrivé assez rapidement lundi midi dernier et que les journalistes n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, je me suis retrouvé face à un mur de 50/60 journalistes, la presse nationale internationale CNN BBC… J'ai improvisé une sorte de conférence de presse au milieu de la cour d'honneur. Là, on se dit oui, ma vie est en train de basculer.

L'ancienne députée Laurence Dumont vous a-t-elle prodigué quelques conseils ?

Elle m'a donné un conseil qui est pour moi une évidence : celui d'être très présent sur le terrain. C'est un plaisir d'aller à la rencontre au quotidien des acteurs du territoire. Elle m'accompagne pour l'installation. Elle a envie de voir ce moment-là, la prise officielle de fonctions.

