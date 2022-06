La Hague. Orano décroche un contrat au Japon pour recycler du combustible

Orano va traiter du combustible nucléaire usagé japonais. Le groupe de La Hague vient de signer un contrat de 250 millions d'euros avec JAEA (Japan Atomic Energy Agency). En tout, il y aura 731 assemblages de combustible pour un poids de 111 tonnes. Une partie du recyclage et du conditionnement des déchets se passera à La Hague. La partie non recyclée sera renvoyée au Japon. Le produit du recyclage servira dans les centrales françaises et européennes. Le combustible recyclé représente, en France, 10 % de l'électricité d'origine nucléaire. Pour Pascal Aubret, directeur de la Business Unit Recyclage d'Orano, ce contrat "conforte l'excellence et la dimension internationale des installations d'Orano La Hague".