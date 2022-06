Calvados. En images : une ancienne munition détruite par les plongeurs démineurs

C'est un obus de 270 mm de la Seconde Guerre mondiale qu'a fait exploser le groupe des plongeurs démineurs de la Manche lundi 27 juin, sur la plage de Saint-Pierre-du-Mont. Cela représentait un équivalent TNT de 42 kg. L'explosion a eu lieu à 13 h 56. Une zone de sécurité d'un rayon de 1 500 mètres autour de la munition a été établie. 63 habitants ont dû être évacués le temps des opérations pour des raisons de sécurité : 49 à Saint-Pierre-du-Mont et 14 dans la commune voisine d'Englesqueville-la-Percée. Ils ont pu retrouver leurs maisons en tout début d'après-midi. Une action conjointe de la préfecture maritime de la Manche, pour la sécurisation en mer et la neutralisation, et de la préfecture du Calvados, pour la sécurité à terre.