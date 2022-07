Portrait. Colette Taylor, du Dolly's à star d'une série caennaise

Colette Taylor n'a pas vécu la fin qu'elle aurait souhaitée en fermant les portes du Dolly's fin novembre 2020. Après 25 ans à la tête du restaurant "so british" de l'Avenue de la Libération à Caen, il était temps de commencer sa nouvelle vie. "Mes journées étaient vides", raconte, nostalgique, la plus Normande des Britanniques. L'hyperactive ne se laisse pas abattre.

"J'adore donner une nouvelle vie à des vieux objets"

Elle ouvre la boîte à souvenirs. Il y a des centaines de photos et cartes postales venues du monde entier. Puis Colette tourne la page. "Il a fallu faire un deuil. Dolly's fera toujours partie de moi."

Colette n'est pas du genre à attendre que le temps passe. Ses nouvelles occupations ? Le bricolage, le jardinage, la cuisine, la peinture et bien sûr, aller chiner dans les brocantes. "C'est une passion de tous les jours. J'adore donner une nouvelle vie à des vieux objets", explique celle que ses amis appellent désormais Bricolette. Jusqu'au jour où elle tombe par hasard sur Eric Marguerite, producteur de la web-série "Clic et broc" à L'Horloge penchée, rue de Paris. Fasciné par son aisance à l'écran lors d'une interview, il lui propose de devenir le personnage central d'une série caennaise. L'idée germe doucement.

"J'ai toujours rêvé d'être actrice quand j'étais petite"

Sur une commande de la Ville de Caen, il souhaite valoriser le centre historique et mettre en avant ses commerces sur un ton humoristique. Les planètes sont alignées. "J'aime faire rire les gens. J'ai toujours rêvé d'être actrice quand j'étais petite", sourit la native de Farnborough, au sud-est de Londres. Vers l'âge de 10 ans, Colette Taylor souhaite entrer dans une école d'acteurs. "Ma prof de théâtre croyait en moi, mais pas mes parents. Ce n'était pas sérieux de faire du cinéma à cette époque." Comme une revanche sur la vie, Colette se prend au jeu. Elle enchaîne plusieurs tournages rue Saint-Pierre, rue Saint-Jean, rue Écuyère et aussi dans le quartier du Vaugueux. "Dans une boutique de la rue Froide, ils choisissaient des vêtements et je devais faire comme Pretty Woman." Le tout sur un ton décalé. "Un jeudi soir, je déambulais au milieu des étudiants sur une sorte de trône tiré par un vélo." Colette ne passe pas inaperçue. Une autre idée totalement loufoque ? "Dans les remparts du château, je devais appeler Guillaume le Conquérant à la façon Roméo et Juliette !" Cette mini-série, d'environ six épisodes, est en cours de montage. Elle devrait s'appeler "A Caen Colette" et être publiée sur les réseaux de la Ville cet été.

À 60 ans, Colette a été fascinée par l'expérience. Et si elle avait d'autres propositions à la télévision ? "Pourquoi pas. Ça enrichit la vie."