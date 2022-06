Cherbourg-en-Cotentin. Opération rade propre : 90 gros déchets remontés

Pour la seconde année consécutive, les autorités maritimes organisaient jeudi 23 et vendredi 24 juin une opération de nettoyage des fonds de la rade de Cherbourg. Des déchets qui nuisent à la biodiversité marine et pouvant présenter un danger pour la navigation des bateaux. 90 macro déchets ont été remontés lors des plongées, dont 23 engins de pêches abandonnés. 50 casiers de pêche en infraction, ont aussi été retirés du fond de la rade et 481 espèces capturées illégalement ont été libérées.

Cette opération de protection de l'environnement a mobilisé la Marine nationale, les moyens portuaires de la base navale de Cherbourg, la gendarmerie maritime, ou le service des douanes.