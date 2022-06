Manche. Vols de smartphones : un réseau de malfaiteurs démantelé

Après le vol de 2 600 téléphones portables reconditionnés dans les locaux de Remade à Poilley, dans le sud-Manche, en septembre 2020 pour un préjudice de 320 000 euros, une enquête avait été ouverte.

Au total, 16 cambriolages de ce type avaient été identifiés par les enquêteurs dans la Manche, en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique et en Île-de-France, pour un total de 7 000 smartphones volés et un préjudice estimé à 2 millions d'euros selon le parquet de Rennes.

Onze hommes, dix de nationalité roumaine et un de nationalité afghane, âgés de 28 à 47 ans, ont été interpellés entre novembre 2021 et juin 2022 lors de trois opérations de police judiciaire en France, en Roumanie, en Angleterre et en Italie. Tous ont été mis en examen des chefs de vols ou tentatives de vols, de recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

Ils ont été placés en détention provisoire. Ils encourent la peine de 15 ans de réclusion criminelle.