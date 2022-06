Normandie. Démonstrations, sorties en mer pour les Journées nationales des sauveteurs en mer

La sixième édition des Journées nationales des sauveteurs en mer se déroule ce week-end des 25 et 26 juin partout en France. Des démonstrations de sauvetage, des sorties en mer, visites de bateaux et des équipements, et de nombreux ateliers aux gestes des premiers secours sont organisés sur tout le littoral de la Manche. L'occasion pour les sauveteurs de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de sensibiliser les futurs vacanciers, résidents du littoral, et plus largement les usagers de la mer, au sauvetage et à la prévention des risques en mer et sur la plage, et de rappeler l'implication volontaire, bénévole de tous les sauveteurs en mer, et donc de l'importance des dons pour que perdure cette chaîne de secours essentielle sur le littoral.

Un village éphémère du sauvetage est monté sur les quais de Seine à Paris, avec la présence du bateau de sauvetage de Trouville-Deauville. Découvrez le programme des animations sur le littoral dans la Manche et dans le Calvados.

Manche

Diélette-Flamanville, samedi de 9 heures à 12 heures au Port de Diélette : journée sécurité avec les plaisanciers.

Gouville-sur-Mer, samedi à partir de 10 heures : animation au poste de sauvetage (10 heures), balade à moto au profit de la Société nationale de sauvetage en mer (départ à 13 h 30 de Gouville Plage), buvette et restauration.

Agon-Coutainville, samedi de 10 heures à 18 heures : portes ouvertes, démonstration et présentation des équipements des sauveteurs, ateliers gestes de premiers secours, vente de produits dérivés.

Pirou, dimanche de 9 heures à 16 heures : portes ouvertes de la station, démonstrations de secourisme.

Jullouville, dimanche de 10 heures à 18 heures : Présentation de l'activité et des équipements, démonstrations des chiens sauveteurs aquatiques de l'association Terre-Neuve du Cotentin, animation cerfs-volants.

Calvados

Dives-sur-Mer, samedi de 10 heures à 18 heures sur le quai Bernard Magne : présentation de l'activité SNSM et des équipements, démonstrations de sauvetage (radeau de survie, feux à main…), visite de la vedette de sauvetage, ateliers matelotage, démonstrations de chiens sauveteurs aquatiques de l'association Aquadog, vente de produits SNSM.

Courseulles-sur-Mer, samedi de 10 heures à 18 heures sur le quai des Frères Labeques : journée portes ouvertes, sortie en mer accompagnée par les plaisanciers, démonstrations de sauvetage.

Ouistreham, dimanche de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures : visite du canot de sauvetage, vente de produits dérivés et balades en mer pour tous (2 €/personne).

Port-en-Bessin, dimanche de 10 heures à 12 h 30 sur la place de la Fontaine : visite de la vedette et vente de produits dérivés sur le marché. Une sortie en mer sera proposée aux personnes qui auront acheté des produits dérivés.