Seine-Maritime. Faute de maîtres-nageurs, des piscines fermées cet été

Il n'y a pas assez de maîtres-nageurs sauveteurs pour surveiller les piscines rouennaises cet été.

Sur la cinquantaine de postes à pourvoir en Seine-Maritime, seuls quatre vacataires ont été recrutés à Rouen. La Ville est obligée de fermer des bassins en juillet et en août. "Il en va de la sécurité des usagers", rappelle-t-elle dans un communiqué.

Les piscines de Marvingt et Diderot n'accueilleront donc pas de public en juillet et en août. Les quatre maîtres-nageurs surveilleront les bassins du centre sportif Guy Boissière, à l'Ile Lacroix. Au mois d'août, les habitants de Rouen pourront accéder aux piscines de la ville pour 1 euro.

La Ville de Rouen reconnaît que ces fermetures permettront de réaliser une économie de près de 200 000 euros.

Ailleurs dans la Métropole Rouen Normandie, la piscine de Canteleu fait elle aussi face à ce manque de candidats. Elle pourrait fermer ponctuellement, "on est obligé de revoir les plannings pour cet été, il nous manque un maître-nageur", explique Romaric Lecoutre, maître-nageur à la piscine de Canteleu et formateur à la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) à Rouen.

Le professionnel est aussi formateur au BNSSA, le brevet obligatoire pour pouvoir surveiller les plages et les piscines. Il a formé douze jeunes pour ce brevet cette année et tous partiront surveiller les plages ou travailleront dans les campings, mieux payés avec des contrats plus longs et "parce qu'on va leur proposer du temps plein avec des avantages comme le logement".

Le coût de la formation peut atteindre les 1 200 euros, selon le formateur. Entre les diplômes de secouristes, le BNSSA voire le permis bateau, "ça a un coût, le jeune le supporte pendant l'année et son premier mois de travail lui permet de revenir sur ces frais".

La SNSM lance une campagne de recrutement à la rentrée de septembre en espérant voir davantage de candidats au métier de maître-nageur.