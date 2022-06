Tendance Confidences. Entretien avec Emmanuel Kolani, ordonné en la cathédrale de Coutances

Emmanuel Kolani a été ordonné prêtre dimanche 19 juin, en la cathédrale de Coutances. Il est l'invité, une semaine après, de l'émission Tendance Confidences.

Un itinéraire de vie familial commencé au Togo en Afrique et une passion pour l'informatique et la philosophie, deux matières enseignées en tant que professeur. Après avoir validé un doctorat en philosophie, le jeune ordonné se prépare à valider, en septembre, une licence en théologie à l'Institut catholique de Paris. Pour l'abbé Emmanuel Kolani, l'engagement dans la vie religieuse puis comme prêtre diocésain au sein du diocèse de Coutances et Avranches, c'est être au service de l'Église, avec comme boussole la Parole de Dieu pour nous aimer les uns les autres à la suite de Jésus-Christ.

Abbé Emmanuel Kolani Impossible de lire le son.

Retrouvez ici les photos de l'ordination de l'abbé Kolani.