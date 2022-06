Manche. Les services de secours parés pour l'été

L'objectif des services de secours de la Manche cet été est d'être présents et visibles pour anticiper les problèmes et sensibiliser les vacanciers. Pour cela, la police, la gendarmerie, les pompiers vont recevoir des renforts conséquents afin de gérer l'afflux de touristes.

Par exemple, six chevaux de la garde républicaine vont arriver sur le Mont Saint-Michel à partir du 17 juillet. Avant, ils sont réquisitionnés à Paris pour le 14 juillet. Le Mont va aussi recevoir un renfort de pompiers, tout comme les Îles Chausey, avec une présence 24h/24, contre aucun en basse saison. En tout, ce sont 36 sapeurs-pompiers qui rejoignent le département en renfort.

Des postes provisoires de gendarmerie

Côté gendarmerie, des postes provisoire ou des détachements vont ouvrir au plus près des habitants, à Jullouville, à Saint-Vaast-la-Hougue ou Cérences par exemple. Ces ouvertures sont possibles grâce à la venue de 70 jeunes réservistes formés exprès pour cette mission et de 53 gendarmes d'active supplémentaires. La police de Granville aura trois équivalents temps plein en plus pour assurer la sécurité en ville. Cette présence doit permettre plus de patrouilles, à pied comme à vélo. La sécurité routière n'est pas oubliée et des contrôles auront lieu lors des grands week-ends. Des animations seront proposées sur les aires d'autoroute de l'A 84.

La surveillance en place sur les plages

Côté baignade, 30 plages sont surveillées, 12 par la SNSM, 18 par les pompiers. Ainsi 115 sapeurs-pompiers et 147 nageurs sauveteurs de la SNSM seront en bord de mer depuis vendredi 24 juin et jusqu'à fin août dans des zones délimitées et selon des horaires établis. Il est demandé aux plaisanciers de partir bien équipés, bien préparés, en ayant regardé la météo et le littoral, afin de ne pas mobiliser les secours en mer pour des problèmes évitables. La préfecture maritime est aussi sur le pont et coordonnera les secours en mer depuis le Cross Jobourg. En cas de problème, le numéro d'urgence est le 196 ou le canal 16 sur la VHF. À terre, il faut appeler le 112.

Postes de secours du SDIS : Cherbourg-en-Cotentin (2), Siouville-Hague, Les Pieux, Le Rozel, Surtainville, Barneville-Carteret (2), Port-Bail-sur-Mer, Blainville-sur-Mer, Agon-Coutainville (4), Hauteville-sur-Mer, Donville-les-bains, Granville (2). Poste de secours de la SNSM : Urville-Nacqueville, Saint-Germain-sur-Ay, Pirou, Gouville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréhal, Coudeville, Saint-Pair-sur-Mer (2), Jullouville (2), Carolles.

Sont parés aussi : les services de contrôle de la préfecture. Ils vont contrôler les restaurants pour assurer une sécurité alimentaire la plus forte possible, mais aussi les hébergements comme les campings. Il y en a 96 dans la Manche. Les accueils de loisirs, 134 centres aéré ou 235 colonies de vacances, seront aussi vérifiés : BAFA des animateurs, état de la pharmacie… Ici, c'est la sécurité des enfants qui prime pour les services de la préfecture.