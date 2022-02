Le pop délirant de “I’m from Barcelona”

Une chorale au 106 ? Oui, mais une chorale délirante qui débarque sur la scène de musiques actuelles. Caractérisé par des chansons “pop”, ce groupe est animé par Emmanuel Lundgren. Un jour, au fin fond de Jonkaping (Suède) le compositeur réunit quelques amis pour présenter ses dernières réalisations et soudain…l’ensemble du groupe y jette sa touche. Ainsi, clarinettes, saxo, flûte, trompette, banjo, accordéon, viennent tour à tour agrémenter de leur spécificité la maquette d’origine. C’est ainsi que naquit, en 2006, “I’m from Barcelona”. Le succès vient vite et tout le monde s’empare du phénomène. Le groupe insolite fait escale à Rouen. Si vous êtes fan de musique pop, parfumée de délires vocaux et instrumentaux, c’est un concert à vivre !



Pratique. I’m from Barcelona, mercredi 5 octobre, 20 h, au 106, quai Jean de Béthencourt. Tarif. de 15 à 18 €. Informations au 0232108860 ou sur www.le106.com.