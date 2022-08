Patrimoine. Domfront : une cité médiévale en Normandie

Située à l'ouest du département de l'Orne et seulement une heure du Mont Saint-Michel (Manche), la cité médiévale de Domfront est une étape incontournable.

Les passionnés d'histoire vont être comblés, la ville est réputée pour conserver les vestiges de son château fort vieux de dix siècles. Ce dernier a appartenu à Guillaume Le Conquérant et fait l'objet d'un classement partiel au titre des monuments historiques. Les tours du rempart du XIIIe siècle avec leurs corbeaux et mâchicoulis ceinturent le centre ancien et ses maisons à pan de bois, à encorbellement ou encore recouvertes de bardeaux en essentage. À la fin du Moyen Âge, la cité se dote d'hôtels particuliers où se mêlent colombage, grès armoricain et granite roux.